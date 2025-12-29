Buttiamola in Politica! Puntata del 29 dicembre 2025

Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti
13esima puntata della rubrica, ogni lunedì alle 8.15 su Controradio.
Un anno di politica in Toscana. Bilancio delle principali vicende che hanno visto la regione al centro dello scenario politico: dal campo largo del centrosinistra per le regionali alla vittoria del Giani Bis, dal caso Bugetti al caso Prato per un Pd ‘rigenerato’ in vista delle prossime scadenze elettorali; dal suicidio assistito agli affitti breve, le impugnazioni delle leggi regionali da parte del Governo e il rapporto della Toscana con Roma.
