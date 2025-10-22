www.controradio.it Vieusseux: inaugurazione stanza e biblioteca di Federigo Tozzi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:12 Share Share Link Embed

All’Archivio Contemporaneo ‘Alessandro Bonsanti’ del Gabinetto Vieusseux di Firenze si trova da pochi giorni uno spazio, visitabile su prenotazione, in cui sono conservate tutte le carte e i libri di Federigo Tozzi: una stanza interamente dedicata a uno dei più originali narratori italiani del primo Novecento.

“L’Archivio – dichiara il presidente Riccardo Nencini – compie cinquant’anni. Oggi possiamo affermare che, dopo mezzo secolo di storia, è un luogo vivo e pulsante”.

AUDIO: lo stesso Nencini e il direttore Michele Rossi in occasione della presentazione pubblica avvenuta oggi.

L’inaugurazione della stanza di Federigo Tozzi con la sua biblioteca privata, dopo quella di Alberto Arbasino, di Pier Paolo Pasolini e di Vasco Pratolini, va ad ampliare il prezioso patrimonio culturale dell’Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti che si è arricchito, fra gli altri, con le acquisizioni dei fondi di Pietro Citati e Raffaele La Capria.