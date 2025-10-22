www.controradio.it Minori maltrattati: in 5 anni aumentate del 58% le prese in carico dai servizi sociali Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:24 Share Share Link Embed

E’ uno dei dati che emerge dalla terza Indagine sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, commissionata dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza a Cismai e Terre des Hommes. Il report è stato presentato oggi a Firenze nel corso del convegno sul maltrattamento infantile e la condizione degli orfani di femminicidio, organizzato da Artemisia, che precede la cerimonia per il premio Baldry-Luberti.

Su 374.310 minorenni in carico ai servizi sociali, 113.892 sono vittime di maltrattamento, quota passata dal 19,3% del 2018 al 30,4% nel 2023; da 193 a 304 minori ogni 1000 abitanti, con un incremento del 58%. Non c’è differenza di genere, 51% sono maschi e il 49% femmine, nell’87% dei casi i responsabili sono in famiglia.

NELL’AUDIO Elena Baragli, presidente di Artemisia, e Rocco Briganti, direttore Cismai