Vieusseux: il premio Montale “il genio delle donne” alla poetessa Alba Donati

Dopo aver premiato nelle precedenti edizioni la giornalista Lucia Goracci, l’attrice Laura Morante, le scrittrici Sandra Bonsanti e Anna Luisa Pignatelli, la professoressa Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il Premio Montale “il genio delle donne!” – patrocinato dalla Regione Toscana – è stato assegnato ad Alba Franceschini, meglio nota come Alba Donati, raffinata poetessa, scrittrice ed editrice che dal 2016 al 2023 ha ricoperto la carica di presidente di quello stesso Gabinetto Vieusseux
NELL’AUDIO l’intervista al presidente del Gabinetto Vieusseux, Riccardo Nencini, e alla poetessa Alba Donati
