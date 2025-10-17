    BONGOMAN by JAKA – 17th October – 2025- BRAND NEW TUNES & more FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    BONGOMAN by JAKA – 17th October - 2025- BRAND NEW TUNES & more FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM
    Loading
    /

    BONGOMAN by JAKA – 17th October – 2025- The Best in Reggae Music- BRAND NEW TUNES & more – Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls.

    VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/

    FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM

    TRACKLIST

    Khalia & Jahshii – Jamaica

    Micah Shemaiah – Immorality (feat. The Autos) [Easy Star Records]

    Michael Prophet & O.B.F – Guide & Protect

    Nazamba & O.B.F – Raw Born Reggae

    Stephen Marley & Naya Rockers – The Right Path

    This Is Ska – Double Trouble & Rebel MC ft. Kaya Fyah & Blackout Ja

    Ras Teo – Yanks and Ises

    Al Campbell- -Declaration Of Rights

    AL Campbell –  Declaration Of Rights Dub Version

    Soul Sugar & Dub Shepherds )GIVE ME YOUR LOVE (LOVE SONG) (DUB MIX)

    Lutan Fyah, Chezidek & Mark Wonder _ Three Kings Medley _ High Peak Riddim 2025

    YEZA   Road Runner

    Busy signal – RootsInna roots riddim

    Major Lazer ft. Busy Signal & Kybba – GANGSTA

    Lila Iké – Romantic ft. Masicka

    Beenie Man, QQ – Original Dancehall Ting

    We Need Love (feat. Tarrus Riley & Dean Fraser)