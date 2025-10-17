BONGOMAN by JAKA – 17th October – 2025- The Best in Reggae Music- BRAND NEW TUNES & more – Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls.
VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/
FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM
TRACKLIST
Khalia & Jahshii – Jamaica
Micah Shemaiah – Immorality (feat. The Autos) [Easy Star Records]
Michael Prophet & O.B.F – Guide & Protect
Nazamba & O.B.F – Raw Born Reggae
Stephen Marley & Naya Rockers – The Right Path
This Is Ska – Double Trouble & Rebel MC ft. Kaya Fyah & Blackout Ja
Ras Teo – Yanks and Ises
Al Campbell- -Declaration Of Rights
AL Campbell – Declaration Of Rights Dub Version
Soul Sugar & Dub Shepherds )GIVE ME YOUR LOVE (LOVE SONG) (DUB MIX)
Lutan Fyah, Chezidek & Mark Wonder _ Three Kings Medley _ High Peak Riddim 2025
YEZA Road Runner
Busy signal – Roots【Inna roots riddim】
Major Lazer ft. Busy Signal & Kybba – GANGSTA
Lila Iké – Romantic ft. Masicka
Beenie Man, QQ – Original Dancehall Ting
We Need Love (feat. Tarrus Riley & Dean Fraser)