Il viaggio in Borneo di Beccari in mostra a Specola Firenze

È dedicata al naturalista fiorentino Odoardo Beccari (16 novembre 1843 – 25 ottobre 1920), la mostra dal titolo “Nelle foreste di Borneo. Viaggio di Odoardo Beccari nelle terre del Ragià Bianco”, aperta dal 15 novembre al 15 febbraio al Museo La Specola a Firenze. L’esposizione ripercorre, con reperti originali, fotografie inedite, esemplari vegetali e animali, tra cui un orango e una civetta lontra, la sua avventura all’età di 22 anni nel Borneo.
Registrati
Benvenuto! Accedi al tuo account
Forgot your password? Get help
Privacy
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.