Il viaggio in Borneo di Beccari in mostra a Specola Firenze

È dedicata al naturalista fiorentino Odoardo Beccari (16 novembre 1843 – 25 ottobre 1920), la mostra dal titolo “Nelle foreste di Borneo. Viaggio di Odoardo Beccari nelle terre del Ragià Bianco”, aperta dal 15 novembre al 15 febbraio al Museo La Specola a Firenze. L’esposizione ripercorre, con reperti originali, fotografie inedite, esemplari vegetali e animali, tra cui un orango e una civetta lontra, la sua avventura all’età di 22 anni nel Borneo.