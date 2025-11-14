www.controradio.it Firenze, il Teatro Nazionale torna a nuova vita Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

A Firenze, lo storico Teatro Nazionale rinasce grazie al suo mecenate, l’archistar Marco Casamonti. Un’operazione costata circa 15 milioni di euro che vede l’edificio di Via de Cimatori, nel cuore della città, rinnovato nella struttura e nell’anima, dove sono coniugati tradizione, artigianato e tecnologica. Alla presentazione sono intervenuti la sindaca Sara Funaro e il presidente della Regione Eugenio Giani con la neo assessora Cristina Manetti, oltre al pianista e direttore artistico del teatro Niccolini, Hershey Felder.