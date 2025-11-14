www.controradio.it Pinocchio Jazz - Roberto Gatto Quartet Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:12:14 Share Share Link Embed

Figura di spicco del jazz italiano e internazionale, Roberto Gatto torna alla guida di un ensemble d’eccezione formato da musicisti che condividono un linguaggio contemporaneo e aperto, capace di fondere tradizione e ricerca sonora. Al pianoforte, Alfonso Santimone porta la sua versatilità e sensibilità armonica, intrecciando linee melodiche e tessiture elettroniche; Alessandro Presti, con la sua tromba calda e incisiva, aggiunge una voce lirica e contemporanea; Gabriele Evangelista, tra i contrabbassisti più apprezzati della nuova generazione, costruisce fondamenta solide dialogando con la batteria di Gatto in un continuo scambio creativo. Con questo quartetto, Roberto Gatto conferma ancora una volta la sua straordinaria capacità di unire generazioni e linguaggi diversi, mantenendo sempre al centro la forza comunicativa della musica. Un viaggio sonoro intenso, elegante e sorprendente, in perfetto equilibrio tra scrittura e improvvisazione.