Pinocchio Jazz – Roberto Gatto Quartet

/
RSS Feed
Figura di spicco del jazz italiano e internazionale, Roberto Gatto torna alla guida di un ensemble d’eccezione formato da musicisti che condividono un linguaggio contemporaneo e aperto, capace di fondere tradizione e ricerca sonora. Al pianoforte, Alfonso Santimone porta la sua versatilità e sensibilità armonica, intrecciando linee melodiche e tessiture elettroniche; Alessandro Presti, con la sua tromba calda e incisiva, aggiunge una voce lirica e contemporanea; Gabriele Evangelista, tra i contrabbassisti più apprezzati della nuova generazione, costruisce fondamenta solide dialogando con la batteria di Gatto in un continuo scambio creativo. Con questo quartetto, Roberto Gatto conferma ancora una volta la sua straordinaria capacità di unire generazioni e linguaggi diversi, mantenendo sempre al centro la forza comunicativa della musica. Un viaggio sonoro intenso, elegante e sorprendente, in perfetto equilibrio tra scrittura e improvvisazione.
Apertura ore 21.00
Inizio concerti ore 21.30
Ingresso Riservato Soci ARCI e UISP
Biglietto intero 15€/Eventi speciali 18€
Ingresso gratuito under25 fino a esaurimento posti disponibili
I biglietti si acquistano direttamente la sera del concerto. Prenotazione posti riservati facoltativa con un supplemento di 2€ a persona inviando una mail entro il venerdì a [email protected]
Inizio concerti ore 21.30
Ingresso Riservato Soci ARCI e UISP
Biglietto intero 15€/Eventi speciali 18€
Ingresso gratuito under25 fino a esaurimento posti disponibili
I biglietti si acquistano direttamente la sera del concerto. Prenotazione posti riservati facoltativa con un supplemento di 2€ a persona inviando una mail entro il venerdì a [email protected]