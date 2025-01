www.controradio.it Vertenza Montblanc: No al daspo sindacale, l'appello Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:49 Share Share Link Embed

Decine di firme, italiane e internazionali, da quest’oggi promuovono un “appello alla solidarietà internazionale: scioperare è un diritto; no ai daspo antisindacali; no al bavaglio per i lavoratori della filiera Montblanc”. L’appello è rivolto direttamente al brand di proprietà della multinazionale svizzera Richemont, a cui si chiede di rispettare la libertà di associazione e di manifestazione e di abbandonare tutte le azioni legali contro il sindacato SUDD Cobas. Già decine i primi firmatari: Tomaso Montanari (rettore UniStraSi) e l’associazione 11 Agosto, Christian Raimo, Massimo Carlotto, una nutrita presenza dal mondo accademico tra cui gli esperti del distretto pratese Fabio Bracci e Massimo Bressan, figure del territorio come don Vincenzo Russo e don Helmut Szeliga, ma anche la Campagna Abiti Puliti, il Collettivo di Fabbrica ex-GKN, il Movimento Consumatori, la Fondazione Finanza Etica, reti internazionali di sindacati come l’AFWA, associazioni di lavoratrici e lavoratori dall’Europa, dal Canada, dai Balcani, dal Pakistan, dalla Turchia, e l’ufficio internazionale della Clean Clothes Campaign. https://suddcobas. it/blog/2025/01/28/appello- alla-solidarieta-per-i- lavoratori-della-filiera- montblanc/

Luca Toscano Sudd Cobas