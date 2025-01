www.controradio.it Nave incagliata a Massa "Si proceda ad analisi delle acque Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:21 Share Share Link Embed

Nave incagliata a Massa “Si proceda ad analisi delle acque”Preoccupazione per il danno ambientale conseguente alla nave cargo arenata a Marina di Massa (Massa Carrara). “La situazione è molto seria – dichiarano Francesco Rossi e Maria Paola Antonioli, rispettivamente presidenti dei circoli di Massa-Montignoso e Carrara di Legambiente – c’è un forte odore di gasolio sul lungomare e siamo molto preoccupati per il rischio di un disastro ambientale: chiediamo analisi immediate sulle acque marine e sul materiale rimasto a bordo e sui fusti galleggianti fuoriusciti dalla nave.”

