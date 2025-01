www.controradio.it Speciale nuovo Aeroporto, il fronte del NO Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:25:10 Share Share Link Embed

Toscana Aeroporti, la società che gestisce i due scali di Pisa e Firenze, ha inviato a Roma i progetti e le integrazioni che il ministero dell’ambiente aveva richiesto in fase di Via (la Valutazione di impatto ambientale) ed è in attesa di una risposta entro le prossime settimane. Dopo la trasmissione di una settimana fa da Peretola con alcuni esponenti dell’Associazione “In pista” favorevole all’ampliamento dello scalo, oggi negli studi di Controradio e in diretta su Controradio Tv (in acquario) una discussione sulle questioni più critiche che riguardano il nuovo aeroporto di Firenze. Con il Sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, il docente di Diritto amministrativo Unifi prof. Gianfranco Cartei e il geologo Enio Paris.