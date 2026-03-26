www.controradio.it Vertenza L'Alba, vittoria storica: modello replicabile? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:44 Share Share Link Embed

Le aziende committenti validano l’accordo sul futuro dei lavoratori della stireria L’Alba di Montemurlo (Prato). Il sindacato Sudd Cobas parla di “precedente storico” e di “193 giorni di lotta e presidio permanente”. “Per la prima volta un caso di sfruttamento e caporalato nella moda viene risolto attraverso l’intervento diretto dei brand committenti”. Il sindacato parla anche di “una rivoluzione in un settore dove gli appalti e i subappalti”

Ospite con Giorgio Bernardini, Francesca Ciuffi, Sudd Cobas che ha seguito in prima persona la vertenza L’Alba:

perché nasce, condizioni degli operai, presidio di fabbrica, blitz nei negozi lusso e pressione sui brand. Poi l’Accordo: tavolo di filiera, responsabilità dei marchi, tutele per il lavoro. Vittoria storica, precedente nella moda: modello replicabile?