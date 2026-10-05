VENTI DI CRISI: la Toscana prova a combattere la deindustrializzazione con un progetto di Legge

Sono oltre 100, per circa 22.000 persone coinvolte, le vertenze aziendali seguite dalla Regione Toscana. I numeri sono stati forniti nel corso di una conferenza stampa per presentare la proposta di legge regionale per affrontare il tema.
L’industria, anche Toscana, è sempre più in affanno, alle prese con trasformazioni epocali generate dalle nuove tecnologie, con le speculazioni della finanza globale e con un cambio di paradigma storico-economico tutto da decifrare. Anche alla luce della PdL Toscana sulle crisi industriali, ci chiediamo: come assicurare la tenuta del nostro tessuto produttivo?
Ne abbiamo parlato con
VALERIO FABIANI, responsabile crisi industriali Regione Toscana e STEFANO ANGELINI, segretario FIOM Firenze-prato-Pistoia