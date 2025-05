www.controradio.it Vannacci vs Nardini "Disponibile ad un confronto pubblico con l'europarlamentare leghista. Certo, non a un'adunata di antiabortisti" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:11:11 Share Share Link Embed

L’ex generale attacca l’assessora alle pari opportunità della Regione Toscana, Alessandra Nardini.

“Per l’assessor* Nardini del PD, è scandaloso che Lucca abbia ospitato un convegno con la mia partecipazione, arrivando perfino a etichettarmi come omofobo.Un’accusa ormai logora, usata dalla sinistra che ormai non ha più parole e non conosce il vocabolario”.

La replica di Nardini ai nostri microfoni che commenta anche l’ingresso di Alessandra Mussolini nella Lega e le minacce nei confronti di Susanna Ceccardi.