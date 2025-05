www.controradio.it Dillo a Controradio - puntata del 21 maggio 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:19:29 Share Share Link Embed

L’abbattimento di alberi sul Lungarno Colombo a Firenze, ne parliamo con Lorenzo Palandri del Quartiere 2.

“Non chiudete la strada” il caso di via Cellerese, tra Campi Bisenzio e Prato – La protesta di 11 famiglie preoccupate per l’ampliamento dell’interporto.

Aggiornamento sul caso dei condomini di via Arnoldi e gli allagamenti a Soffiano.

Viola Cerca Casa

Affitti turistici brevi, il punto di Federconsumatori su applicazione nuove norme, il punto con Laura Grandi presidente Federconsumatori Toscana.