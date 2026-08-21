    USA: in vista del Mid Term il Partito Democratico cerca una via d’uscita dal woke?

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    DONALD J. JOHN TRUMP PRESIDENTE USA
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    USA: in vista del Mid Term il Partito Democratico cerca una via d'uscita dal woke?
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    Le elezioni di Mid Term, i travagli di Trump e dei Democrats,  la crisi della cultura woke: ne abbiamo parlato con FEDERICO ROMERO, docente Storia dell’America del Nord all’Università di Firenze