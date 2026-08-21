USA: in vista del Mid Term il Partito Democratico cerca una via d’uscita dal woke? 21 Agosto 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram DONALD J. JOHN TRUMP PRESIDENTE USA www.controradio.it USA: in vista del Mid Term il Partito Democratico cerca una via d'uscita dal woke? Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:07 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Le elezioni di Mid Term, i travagli di Trump e dei Democrats, la crisi della cultura woke: ne abbiamo parlato con FEDERICO ROMERO, docente Storia dell’America del Nord all’Università di Firenze