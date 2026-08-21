Ars, Preziuoso ( Cimo Fesmed Toscana): Grasso? Non ci pare la persona adatta a guidare un ente così strategico per la sanità

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“La nomina di un professionista infermiere”, ossia Giovanni Grasso, “quale commissario straordinario dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (Ars) rappresenta una scelta che merita una riflessione seria e approfondita” Lo afferma in una nota Lorenzo Preziuso, presidente regionale del sindacato di medici Federazione Cimo-Fesmed Toscana.
“Non per mettere in discussione il valore, la professionalità o il contributo fondamentale della professione infermieristica al Servizio Sanitario, ma per interrogarsi sulla natura e sulle responsabilità di un organismo particolare e strategico come Ars Toscana” aggiunge Prezioso. Sentiamo
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