    Ars, Preziuoso ( Cimo Fesmed Toscana): Grasso? Non ci pare la persona adatta a guidare un ente così strategico per la sanità

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Ars, Preziuoso ( Cimo Fesmed Toscana): Grasso? Non ci pare la persona adatta a guidare un ente così strategico per la sanità
    Loading
    /

    “La nomina di un professionista infermiere”, ossia Giovanni Grasso, “quale commissario straordinario dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (Ars) rappresenta una scelta che merita una riflessione seria e approfondita” Lo afferma in una nota Lorenzo Preziuso, presidente regionale del sindacato di medici Federazione Cimo-Fesmed Toscana.

    “Non per mettere in discussione il valore, la professionalità o il contributo fondamentale della professione infermieristica al Servizio Sanitario, ma per interrogarsi sulla natura e sulle responsabilità di un organismo particolare e strategico come Ars Toscana” aggiunge Prezioso. Sentiamo

    DURATA 1,37