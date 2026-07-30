www.controradio.it Unifi contribuisce alla nuova legge della Toscana sull'AI Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:06 Share Share Link Embed



L’Università di Firenze ha contribuito al percorso di elaborazione della legge della Regione Toscana dedicata alla promozione di un utilizzo etico, responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. La Toscana è tra le prime Regioni italiane a dotarsi di un quadro organico di indirizzo in materia, in coerenza con i principi stabiliti dall’AI Act europeo. L’Ateneo è protagonista di importanti iniziative di rilevanza nazionale dedicate alla governance delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, tra cui SERICS – Security and Rights in the CyberSpace, il partenariato esteso finanziato dal PNRR per la cybersicurezza, e CyberRights, il centro di ricerca dedicato allo studio delle implicazioni giuridiche, costituzionali ed etiche delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali e alla costruzione di un modello di innovazione antropocentrico.



Andrea Simoncini, docente di Diritto costituzionale e pubblico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, capogruppo del team fiorentino che ha partecipato alla stesura della legge