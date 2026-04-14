www.controradio.it Una panchina per ascoltare e cartoline scritte a mano per raccontare sogni, paure e desideri al proprio sé adulto Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:05 Share Share Link Embed

A Firenze la Giornata nazionale dell’ascolto dei minori, promossa per il secondo anno consecutivo dal Consorzio Co&So, ha visto studenti e studentesse protagonisti di una giornata dedicata al valore dell’ascolto e del protagonismo giovanile. All’Istituto Ghiberti l’inaugurazione della panchina dell’ascolto e la lettura pubblica delle cartoline al futuro, messaggi scritti dai ragazzi e dalle ragazze per condividere pensieri, timori e speranze con il proprio sé adulto.

La presidente di Co&So, Clauda Calafati