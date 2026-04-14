www.controradio.it Sportello per burn out di familiari e caregivers Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:56 Share Share Link Embed

Uno sportello per aiutare chi aiuta e non lasciare soli le persone che assistono familiari malati cronici o disabili. E’ il progetto “Accanto a chi Cura” promosso dalla cooperativa sociale Nomos in collaborazione con Publiacqua che aprirà il 14 aprile in via Volta 4 a Grassina presso la sede di Nomos e sarà attivo fino al 30 giugno tutti i martedì dalle 9.30 alle 12.30 tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30 accesso solo su prenotazione tramite il seguente link https://calendar.app.google/ 3QF2xMsFohLsYhXj9 o chiamando 0556510477.

Gaia Guidotti, vicepresidente Nomos