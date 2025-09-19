    Una luce per Gaza, a Scandicci l’Anpi per la Palestina

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Una luce per Gaza, a Scandicci l'Anpi per la Palestina
    Loading
    /

    SCANDICCI. Una iniziativa in programma a Scandicci per questa sera a partire dalle 20,30. Si tratta di una
    fiaccolata in sostegno al popolo palestinese chiamata “Una luce per Gaza”. L’iniziativa è stata organizzata da
    ANPI Scandicci in collaborazione con CGIL con il patrocinio del Comune di Scandicci ed ha ottenuto la
    adesione di numerose Associazioni, partiti e della Rete Enti Locali per la Palestina.