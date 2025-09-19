www.controradio.it Una luce per Gaza, a Scandicci l'Anpi per la Palestina Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:15 Share Share Link Embed

SCANDICCI. Una iniziativa in programma a Scandicci per questa sera a partire dalle 20,30. Si tratta di una

fiaccolata in sostegno al popolo palestinese chiamata “Una luce per Gaza”. L’iniziativa è stata organizzata da

ANPI Scandicci in collaborazione con CGIL con il patrocinio del Comune di Scandicci ed ha ottenuto la

adesione di numerose Associazioni, partiti e della Rete Enti Locali per la Palestina.