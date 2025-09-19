SCANDICCI. Una iniziativa in programma a Scandicci per questa sera a partire dalle 20,30. Si tratta di una
fiaccolata in sostegno al popolo palestinese chiamata “Una luce per Gaza”. L’iniziativa è stata organizzata da
ANPI Scandicci in collaborazione con CGIL con il patrocinio del Comune di Scandicci ed ha ottenuto la
adesione di numerose Associazioni, partiti e della Rete Enti Locali per la Palestina.
Una luce per Gaza, a Scandicci l’Anpi per la Palestina
