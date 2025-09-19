Gaza: in Toscana sciopero generale il 19 settembre

TOSCANA.“Fermare il genocidio a Gaza”: in Toscana sciopero generale Cgil (intero turno di lavoro,
esenzioni L.146) venerdì 19 settembre, con manifestazioni a Firenze (ritrovo ore 17:15 in piazza Dalmazia),
Livorno (ritrovo ore 10 in piazza del Luogo Pio) e Siena (ritrovo ore 17 alla Lizza). Rossano Rossi, Segretario
generale Cgil Toscana: “Quello che accade nella Striscia è di una gravità senza precedenti”.
