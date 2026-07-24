www.controradio.it Un rifugio Re-Esistente e Antifascista sul Monte Sole Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:42 Share Share Link Embed

l Poggiolo nasce come centro visite nel cuore del Parco Storico e Naturale di Monte Sole, teatro del tragico eccidio nazifascista del 1944, un luogo di straordinaria importanza storica e simbolica che ha dato i natali alla nostra Costituzione ed è al contempo incastonato nella magnifica cornice naturalistica dell’Appennino Bolognese. Nel 2020 Ozono Factory APS vince il bando per la gestione del centro visite, avviando – in piena pandemia – un processo di rigenerazione e trasformazione degli spazi e dei servizi in cui la cultura diventi motore di sviluppo turistico, economico e sociale del territorio.

NE ABBIAMO PARLATO CON GIULIO SENSI, giornalista, attivista, comunicatore