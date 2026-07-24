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A pochi mesi dalla scomparsa di Carlo Petrini, Lucca si prepara a festeggiare i quarant’anni di Slow Food. L’appuntamento è fissato per la prossima domenica, il 26 luglio, nella storica Piazza San Francesco, dove sarà allestita una tavolata sotto le stelle per 150 per persone.
Un’occasione per condividere una cena all’insegna dei prodotti a chilometro zero, della qualità delle produzioni locali, nel rispetto del lavoro agricolo. A parlarcene sono Nadia Davini dell’associazione Fermento, una delle promotrici dell’evento e Massimo Rovai, presidente Slow Food Toscana.
LE INTERVISTE A CURA DI ROSSNA MAMBERTO