TOSCANA. Dalla gelateria De’Coltelli di Pisa parte l’idea di mettere in piedi l’iniziativa “Un gelato per la pace”, che si terrà venerdì 19 luglio in oltre 150 gelaterie italiane.