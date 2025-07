www.controradio.it Il giornalismo secondo Sigfrido Ranucci Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:20 Share Share Link Embed

Il 17 luglio, alle ore 20.30, il giornalista Sigfrido Ranucci sarà al Forte di Belvedere per la presentazione del suo ultimo libro ‘La scelta’ (Bompiani). L’appuntamento rientra nella rassegna “L’attualità del bello” che fa parte della programmazione estiva di Belvedere Firenze, il nuovo spazio culturale affacciato sulle terrazze panoramiche e sul giardino, che ogni settimana propone incontri, concerti e momenti di approfondimento a cura della Fondazione Mus.e. Con Ranucci sarà presente la giornalista Chiara Brilli, direttrice editoriale di Controradio.

In questo libro per la prima volta Ranucci, giornalista, autore e conduttore televisivo, dal marzo 2017 alla guida del programma televisivo Report (Rai3), che ha ereditato dall’ideatrice Milena Gabanelli, racconta il suo personale cammino nel giornalismo, con un autoritratto coraggioso di un uomo che, nonostante la pressione costante della realtà nei suoi aspetti più duri, non cede al cinismo, non smette di chiedersi e di chiederci: “Qual è la scelta giusta?”. E di trovare ogni volta la risposta, per rispettare la promessa che lo lega a un pubblico che ha ancora a cuore la legalità e la giustizia sociale.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili e si svolge all’aperto, negli spazi di Belvedere Firenze, accessibile tutti i giorni anche oltre l’orario museale. Il progetto si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione del Forte di Belvedere, che resterà aperto fino al 15 ottobre 2025 con mostre, installazioni, visite guidate e laboratori pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età.