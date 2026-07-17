www.controradio.it Un fondo per le vittime del Forteto, presentata la proposta di legge Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:17 Share Share Link Embed

Un fondo per indennizzare le vittime del Forteto che, per varie ragioni, non hanno potuto accedere ai ristori economici erogati fino a oggi dai tribunali: è il cuore della proposta di legge elaborata da Francesco Michelotti, deputato di FdI e presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla comunità, che indaga sulle responsabilità istituzionali e politiche relative agli abusi e agli affidamenti di minori nella struttura. Per il fondo, da istituire presso la Presidenza del Consiglio, si prevede una dotazione di 7 milioni di euro.