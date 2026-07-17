    Holter cardiaco disponibile nelle farmacie della Toscana grazie all’accordo con Monasterio

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    Holter cardiaco disponibile nelle farmacie della Toscana grazie all'accordo con Monasterio
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    Grazie all’accordo tra Regione Toscana, Fondazione Monasterio di Massa e la rete delle farmacie dei servizi, sarà possibile richiedere l’Holter cardiaco alla propria farmacia, con il referto affidato agli specialisti della Fondazione attraverso la telemedicina. Un servizio che punta a portare la sanità sempre più vicino ai cittadini, riducendo tempi di attesa e spostamenti, e rafforzando il ruolo delle farmacie come presidio sanitario di prossimità.