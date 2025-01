www.controradio.it "Un 25 novembre al mese" puntata 31 gennaio 2025 Violenza assistita e Pfas: i minori nella violenza di genere Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:24:11 Share Share Link Embed

Un 25 novembre al mese” trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla

Tema di questa puntata – Violenza assistita e Pfas: i minori nella violenza di genere

Ospite : dott.ssa Elvira Reale, psicologa, componente di Protocollo Napoli e consulente della commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio

in studio:

Chiara Brilli, Sandra Salvato

con la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice

