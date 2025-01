www.controradio.it Mutilazioni genitali femminili: incontro con Nosotras Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:46:29 Share Share Link Embed

Il 3 febbraio si terrà a Firenze, promosso da Nosotras onlus in collaborazione con la Prefettura e la sua Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, il seminario MGF: le vittime, la protezione legale e sociale, dalle 14 alle 18 con la partecipazione di un’ospite internazionale come la presidente dell’associazione FORWARD UK, che da trent’anni si occupa di contrasto alle MGF e ai matrimoni forzati.

Isabella Mancini presidente di Nosotras