Cos’è successo: toghe e democrazia, la riforma della Giustizia .Anticipazione Podcast

OSPITI:

il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze

Ettore Squillace Greco,

Beniamino Deidda

ex magistrato,

Antonella Mollica

cronista di giudiziaria del Corriere Fiorentino

. Con una introduzione di

Nicola Gratteri

, magistrato e saggista italiano, attualmente

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

CONTRORADIO. Ascoltiamo adesso una breve anticipazione di COSA È SUCCESSO? Storie e voci per capire quello che accade, di Raffaele Palumbo. UN PODCAST DI CONTRORADIO. In questa puntata ci occuperemo della riforma della Giustizia quella che viene chiamata della separazione delle carriere e che con la separazione delle carriere ha poco a che fare. Il Podcast di Controradio “Cosa è successo?” è ascoltabile il sabato alle 13:15, in replica la domenica alle 17:10 sulle frequenze di Controradio (93.6, 98.9, DAB+), in streaming su, sulla App CONTRORADIO e su SPOTIFY.