Un 25 novembre al mese – 28 novembre 2025

/
RSS Feed
Seconda puntata di stagione della trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla
tema di questa puntata – Violenza e prevenzione. Come costruire gli anticorpi educativi e relazionali
Ne parliamo in studio con Andrea Bagni, già docente di letteratura al Gramsci Keynes di Prato, membro del comitato civico Impariamo a dire Noi. Curatore del ciclo di film Cambia Uomo Cambia; Barbara Santoni psicologa/psicoterapeuta nei Consultori dell’area di Firenze Usl Toscana Centro. Lavora nei consultori familiari, consultori giovani e nel servizio codice rosa per vittime di maltrattamento. Collabora nei progetti di educazione sessuo affettiva nelle scuole, principalmente “Affettivamente” nelle terze medie e “Gener-azioni Pari”, progetto di prevenzione violenza di genere e promozione benessere nelle relazioni sentimentali per le classi terze/quarte e quinte superiori.
tema di questa puntata – Violenza e prevenzione. Come costruire gli anticorpi educativi e relazionali
Ne parliamo in studio con Andrea Bagni, già docente di letteratura al Gramsci Keynes di Prato, membro del comitato civico Impariamo a dire Noi. Curatore del ciclo di film Cambia Uomo Cambia; Barbara Santoni psicologa/psicoterapeuta nei Consultori dell’area di Firenze Usl Toscana Centro. Lavora nei consultori familiari, consultori giovani e nel servizio codice rosa per vittime di maltrattamento. Collabora nei progetti di educazione sessuo affettiva nelle scuole, principalmente “Affettivamente” nelle terze medie e “Gener-azioni Pari”, progetto di prevenzione violenza di genere e promozione benessere nelle relazioni sentimentali per le classi terze/quarte e quinte superiori.
conducono: Chiara Brilli, Giorgio Bernardini
con la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice.
Tutte le puntate sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-
novembre-al-mese
con la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice.
Tutte le puntate sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-