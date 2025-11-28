www.controradio.it Un 25 novembre al mese - 28 novembre 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:26:05 Share Share Link Embed

Seconda puntata di stagione della trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla

tema di questa puntata – Violenza e prevenzione. Come costruire gli anticorpi educativi e relazionali

Ne parliamo in studio con Andrea Bagni, già docente di letteratura al Gramsci Keynes di Prato, membro del comitato civico Impariamo a dire Noi. Curatore del ciclo di film Cambia Uomo Cambia; Barbara Santoni psicologa/psicoterapeuta nei Consultori dell’area di Firenze Usl Toscana Centro. Lavora nei consultori familiari, consultori giovani e nel servizio codice rosa per vittime di maltrattamento. Collabora nei progetti di educazione sessuo affettiva nelle scuole, principalmente “Affettivamente” nelle terze medie e “Gener-azioni Pari”, progetto di prevenzione violenza di genere e promozione benessere nelle relazioni sentimentali per le classi terze/quarte e quinte superiori.