Lo sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto

La redazione di Controradio al fianco dei colleghi e delle colleghe oggi in sciopero nei quotidiani, periodici, agenzie, testate online, radio e tv nazionali che applicano il contratto Fnsi-Fieg, per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da dieci anni.
Nell’ambito delle mobilitazioni sui territori Assostampa Toscana convoca per le ore 11,00, in Largo Ettore Bernabei, di fronte alla sede Rai, una manifestazione alla quale sono invitati a partecipare tutti i giornalisti, anche precari e senza contratto.
Ai nostri microfoni Sandro Bennucci, presidente Associazione Stampa Toscana
