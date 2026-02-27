“Un 25 novembre al mese” – 27 febbraio 2026
trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla
tema di questa puntata – violenza di genere ed educazione/formazione
Ospiti: in studio Irene Biemmi professoressa associata di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento FORLILPSI e in collegamento Gino Cecchettin su
“Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia”
Un corso di formazione e un progetto di ricerca per decostruire gli stereotipi di genere nei contesti educativi e promuovere una cultura della non violenza, promosso dalla Fondazione Giulia Cecchettin e organizzato dall’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento FORLILPSI.