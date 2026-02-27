www.controradio.it "Un 25 novembre al mese" - 27 febbraio 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:26:26 Share Share Link Embed

“Un 25 novembre al mese” – 27 febbraio 2026

trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla

tema di questa puntata – violenza di genere ed educazione/formazione

Ospiti: in studio Irene Biemmi professoressa associata di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento FORLILPSI e in collegamento Gino Cecchettin su

“Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia”

Un corso di formazione e un progetto di ricerca per decostruire gli stereotipi di genere nei contesti educativi e promuovere una cultura della non violenza, promosso dalla Fondazione Giulia Cecchettin e organizzato dall’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento FORLILPSI.