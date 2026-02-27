Chiusura Jazz club. interviste ai residenti

FIRENZE. Ad un mese dalla chiusura del Jazz club di Firenze, i residenti di Borgo Pinti fanno sentire per la prima volta la loro voce. E lo fanno ai nostri microfoni, testimoniando il loro disagio e le preoccupazioni per condizioni in cui operava il Jazz club. Assenza di accessi adeguati ed uscite di sicurezza, il doppio degli avventori presenti nella cantina, schiamazzi notturni, pessimi rapporti con il gestore. La testimonianza che vi facciamo ascoltare è quella di Raffaella, residente, che propone all’amministrazione comunale la creazione di un registro dei locali pubblici, per prevenire ed evitare quanto accaduto lo scorso capodanno in Svizzera. Ascoltiamola ai nostri microfoni.