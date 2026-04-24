    “Un 25 novembre al mese”  – 24 aprile 2026

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    "Un 25 novembre al mese"  - 24 aprile 2026
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    Trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla

    tema di questa puntata – Verso il 25 aprile. Donne, violenza e guerre 

    Quanto i conflitti possano fare aumentare anche la vulnerabilità e violabilità  delle donne. Il loro impegno per la pace, i loro corpi, la loro lotta. Per la Resistenza, per la Liberazione

    Ospiti: in studio Vania Bagni, presidente Anpi di Firenze

    La mobilitazione iniziata il 15 febbraio  e la manifestazione del 28 febbraio. Proseguono gli incontri di mobilitazione ed informazione. La provabilità del reato in aula se passa la formula del dissenso. Cosa

    comporta per tutti i reati di violenza sessuale?

    conduce: Chiara Brilli

    con la collaborazione alla trasmissione  in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice. Le trasmissioni della scorsa stagione sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-novembre-al-mese