“Un 25 novembre al mese”  – 24 aprile 2026

Trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla
tema di questa puntata – Verso il 25 aprile. Donne, violenza e guerre
Quanto i conflitti possano fare aumentare anche la vulnerabilità e violabilità delle donne. Il loro impegno per la pace, i loro corpi, la loro lotta. Per la Resistenza, per la Liberazione
Ospiti: in studio Vania Bagni, presidente Anpi di Firenze
La mobilitazione iniziata il 15 febbraio e la manifestazione del 28 febbraio. Proseguono gli incontri di mobilitazione ed informazione. La provabilità del reato in aula se passa la formula del dissenso. Cosa
comporta per tutti i reati di violenza sessuale?
conduce: Chiara Brilli
con la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice. Le trasmissioni della scorsa stagione sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-novembre-al-mese