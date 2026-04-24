www.controradio.it "Un 25 novembre al mese" - 24 aprile 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:20:38 Share Share Link Embed

Trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla

tema di questa puntata – Verso il 25 aprile. Donne, violenza e guerre

Quanto i conflitti possano fare aumentare anche la vulnerabilità e violabilità delle donne. Il loro impegno per la pace, i loro corpi, la loro lotta. Per la Resistenza, per la Liberazione

Ospiti: in studio Vania Bagni, presidente Anpi di Firenze

La mobilitazione iniziata il 15 febbraio e la manifestazione del 28 febbraio. Proseguono gli incontri di mobilitazione ed informazione. La provabilità del reato in aula se passa la formula del dissenso. Cosa

comporta per tutti i reati di violenza sessuale?

conduce: Chiara Brilli

con la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice. Le trasmissioni della scorsa stagione sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-novembre-al-mese