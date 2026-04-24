www.controradio.it Verso il 25 aprile. Speciale Piazza Tanucci Libera Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:20:16 Share Share Link Embed

La protesta dei cittadini di piazza Tanucci contro l’apertura della sede del partito di Roberto Vannacci Futuro Nazionale è al centro della giornata della Liberazione a Firenze. Iniziative per il 25 aprile ed iniziative per di raccolta fondi per le multe ricevute da alcuni cittadini del quartiere di Rifredi emesse a seguito della protesta del 28 Marzo. Questa mattina siamo in diretta con Raffaele Palumbo da piazza Tanucci con i cittadini, gli esponenti del Comitato Piazza Tanucci Aperta e delle associazioni – come il Cospe – che hanno sede in questo quartiere.