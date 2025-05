www.controradio.it #ultimogiornodigaza #gazalastday Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:11:51 Share Share Link Embed

#ultimogiornodigaza #gazalastday

Una giornata solo per Gaza, per “rompere il silenzio colpevole” su quello che da un anno e mezzo, senza sosta, sta succedendo sulla Striscia e anche sulla Cisgiordania. La data scelta dai promotori di una lettera pubblica per un’azione diffusa, dal basso e online, ha un preciso significato. È il 9 maggio, la giornata in cui tradizionalmente si celebra l’Europa e il suo processo di unificazione. Non è certo casuale. “Senza il mondo Gaza muore. Ed è altrettanto vero che senza Gaza siamo noi a morire. Noi, italiani, europei, umani.”

Sanaa Kama giornalista di Gaza City, attualmente in Egitto, in contatto costante con colleghi, familiari e amici a Gaza.