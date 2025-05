www.controradio.it Gen Z. Puntata del 9 maggio 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:22:02 Share Share Link Embed

Gen Z. Puntata del 9 maggio 2025 Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.

Tema della puntata: Genz: giovani all’estero. Cosa spinge un/a giovane a lasciare l’Italia? Molti volano fuori Italia perché spinti dal desiderio di migliorare la propria qualità di vita e realizzarsi professionalmente. Un dato che in Toscana si fa ancora più sentire con 226mila giovani espatriati.

in studio Chiara Brilli e Lucia Gemignani – mandare interviste Lucia Gemignani

Ma che futuro offre la Toscana? C’è chi qui decide di venire ed investire sul proprio futuro e del pianeta

in collegamento Maximilian Furini Ha lasciato Milano per la Lunigiana con l’obiettivo di costruire un ecovillaggio. Ci racconta la sua scelta e la sua storia.