CityGaza – Valdelsa, corteo il 10 maggio a Poggibonsi

Sabato 10 maggio, a partire dalle ore 17.00 da Piazza Matteotti (Piazza Nova) a Poggibonsi, cittadine e cittadini, associazioni, collettivi e realtà sociali del territorio sfileranno in corteo per dire “Stop al genocidio in Palestina, stop alla guerra, no al riarmo europeo”.

Viola Scalacci del Forum per la pace Valdelsa