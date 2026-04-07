    Uffizi, Direzione non avvertì CDA e Comitato Scientifico di attacco hacker e richiesta riscatto

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    Uffizi, Direzione non avvertì CDA e Comitato Scientifico di attacco hacker e richiesta riscatto
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    Lo conferma lo storico dell’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari che è membro del comitato scientifico. Il CDA è decaduto a settembre.