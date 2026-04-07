Uffizi, Direzione non avvertì CDA e Comitato Scientifico di attacco hacker e richiesta riscatto 7 Aprile 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram Foto Controradio www.controradio.it Uffizi, Direzione non avvertì CDA e Comitato Scientifico di attacco hacker e richiesta riscatto Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:16 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Lo conferma lo storico dell’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari che è membro del comitato scientifico. Il CDA è decaduto a settembre.