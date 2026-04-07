www.controradio.it Mostra a Bruxelles: “Viva Fiorenza! Il Calcio Storico Fiorentino tra sport, valore e tradizione” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed

Tre giorni dedicati al Calcio storico fiorentino nel cuore nelle istituzioni europee: da martedì 14 a giovedì 16 aprile lo spazio Altiero Spinelli ospiterà la mostra dal titolo “Viva Fiorenza! Il Calcio storico fiorentino tra sport, valore e tradizione” co-organizzata dai membri del Parlamento europeo Francesco Torselli e Dario Nardella con l’obiettivo di raccontare e valorizzare una delle tradizioni più identitarie della città di Firenze anche nelle istituzioni europee.