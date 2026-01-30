www.controradio.it Ufficiali gli accorpamenti di 16 scuole toscane: a Firenze nasce il Galileo-Michelangiolo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Dimensionamento rete scolastica 2026/27: fusioni tra Lucca, Massa, Pistoia, Grosseto e Siena. Firenze unisce due storici licei classici, Capraia-Limite con Vinci; Regione ricorre alla Presidenza contro imposizione Miur.

Il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, firmato dal commissario Luciano Tagliaferri, ha reso ufficiali gli accorpamenti di 16 istituti per l’anno scolastico 2026/27. E rispecchiano le decisioni degli enti locali recepite dal Miur nonostante il ricorso della Regione alla Presidenza della Repubblica contro il commissariamento.​ Il piano, nato da delibere comunali approvate dalla Regione (poi sospese), risponde a criteri Miur su organico minimo. La Toscana protesta per “l’imposizione centralista”, mentre le scuole temono tagli alle classi e al personale, dirigenti in primis. Netta la contrarietà a questo provvedimento da parte della Cgil che aveva appoggiato il ricorso della Regione presentato nelle mani del Presidente della Repubblica. La Regione Toscana sta conducendo da mesi una battaglia istituzionale contro il dimensionamento scolastico imposto dal Miur, che prevede accorpamenti di istituti per ridurre autonomie scolastiche e dirigenti. Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna (governi centrosinistra) hanno contestato la norma come “centralista e punitiva”, violando autonomia regionale (art. 117 Cost.) e sottostimando iscritti (8mila studenti in meno in Toscana). Per il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani i «tagli alle autonomie colpiscono soprattutto le zone più deboli». Potentemente simbolico il caso del capoluogo. A Firenze nasce il liceo classico Galileo-Michelangiolo, dalla fusione dei due storici licei della città. L’istituto comprensivo di Capraia e Limite si unisce a quello di Vinci. A Grosseto, l’Istituto Orsini di Castiglione della Pescaia (infanzia Buriano, primaria Pascoli, media Orsini) confluirà nel comprensivo 2, mentre Braccagni (infanzia e primaria) nel comprensivo 5; a Orbetello, Don Milani con Civinini.​ A Lucca: Don Lazzeri Stagi (Pietrasanta) con Carlo Piaggia (Capannori); classico Carducci (Viareggio) con scientifico Barsanti-Matteucci (stessa città); Montecarlo con Porcari; Bagni di Lucca con Borgo a Mozzano. Massa-Carrara: liceo Marconi (Carrara) con Zaccagna-Galilei; comprensivo Massa VI con Malaspina; Tifoni (Pontremoli) con Ferrari.​ Pistoia: Anzillotti (Pescia) con Lorenzini; Iozzelli e Coponnetto (Monsummano); fusione Berni (Lamporecchio) con Ferrucci (Larciano). Siena: Folgore (San Gimignano) con comprensivo 2 Poggibonsi; San Bernardino 2 suddiviso tra Tozzi 4, Cecco Angiolieri 3 e Jacopo della Quercia.​