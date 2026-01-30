www.controradio.it Il cibo vero si racconta a Taste 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Dal 7 al 9 febbraio arriva alla Fortezza da Basso la diciannovesima edizione di Taste, il salone food di Pitti Immagine con 810 aziende di cui 120 per la prima volta a Firenze con storie, identità dal territorio, prodotti che incarnano cultura enogastronomica.

Il viaggio avrà come tema “Cibo vero – TRUE FOOD” che è anche il Dna della manifestazione che ha visto aumentare l’anno scorso i compratori internazionali del 24% e promosso eventi diffusi anche sul territorio che tornano con FUORIDITASTE.

Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine intervistato da Chiara Brilli.