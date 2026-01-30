    Il cibo vero si racconta a Taste 2026

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Il cibo vero si racconta a Taste 2026
    Loading
    /

    Dal 7 al 9 febbraio arriva alla Fortezza da Basso la diciannovesima edizione di Taste, il salone food di Pitti Immagine con 810 aziende di cui 120 per la prima volta a Firenze con storie, identità dal territorio, prodotti che incarnano cultura enogastronomica.

    Il viaggio  avrà come tema “Cibo vero – TRUE FOOD” che è anche il Dna della manifestazione che ha visto aumentare l’anno scorso i compratori internazionali del 24% e promosso eventi diffusi anche sul territorio che tornano con FUORIDITASTE.
    Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine intervistato da Chiara Brilli.
    Info sul programma QUI