www.controradio.it Tratta di esseri umani: a Livorno una giornata contro il Nuovo Patto Europeo sulla Migrazione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:54 Share Share Link Embed

“Borderline Europe” è il titolo dell’evento in programma venerdì 15 maggio al Cinema Teatro 4 Mori (via P. Tacca 16, Livorno). Una giornata di riflessione e confronto che riunirà esperti, istituzioni e realtà europee provenienti da Grecia, Germania e Francia, con tavole

rotonde e condivisione di esperienze sul campo.

Dal prossimo giugno, il Nuovo Patto Europeo sulla Migrazione e l’Asilo diventerà vincolante

per tutti gli Stati membri dell'UE. Più che una formalità burocratica, ci troviamo di fronte a un profondo mutamento di paradigma che rischia di ostacolare l’emersione delle vittime di tratta, confinandole in un limbo giuridico e sociale.

Per rispondere a questa urgenza, la Piattaforma Nazionale Antitratta ha scelto Livorno —

città simbolo di frontiera e accoglienza — come palcoscenico per un confronto necessario

tra dimensione locale e respiro internazionale.

L’appuntamento si aprirà alle ore 15 con la tavola rotonda “Livorno Città Aperta” a cui

parteciperanno l’assessora all’Accoglienza e Immigrazione della Regione Toscana

Alessandra Nardini, il sindaco di Livorno Luca Salvetti, il Coordinatore SATIS Toscana

Alessandro Campani, la portavoce della Piattaforma Nazionale Antitratta Serena Mordini e

Laura Marmorale di Mediterranea Saving Humans.

Dalle ore 16,30 si parlerà di “Sguardi e pratiche sotto il Patto UE” insieme all’avvocato

esperto in diritto dell’immigrazione Maurizio Veglio, Dimitra Arvanitaki di Arsis-Association

for the Social Support of Youth, Marie Blaschtschak di Solwodi-Solidarity with Women in

Distress, Alberto Mossino della Piattaforma Nazionale Antitratta e a un rappresentante di

MIS-Mission intervention et de sensibilisation contre la traite des êtres humains.

La giornata si chiuderà alle 21,30 con il teatro d’inchiesta di Gabriele Del Grande, in scena

con lo spettacolo “Il Secolo è Mobile”, un monologo multimediale che attraversa la storia

delle migrazioni per aiutarci a decifrare il presente, trasformando il fenomeno da

emergenza a fatto strutturale .

INTERVISTA CON SERENA MORDINI, portavoce della Piattaforma Nazionale Antitratta