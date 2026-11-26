Le commissioni Sviluppo economico e rurale, presieduta da Brenda Barnini (Pd) e Ambiente e territorio, presieduta da Gianni Lorenzetti (Pd), hanno licenziato lunedì scorsoin seduta congiunta la proposta di legge recante disposizioni in materia di aree idonee e di semplificazione dei regimi amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili. Il provvedimento normativo è passato all’esame dell’Aula e riunisce le due proposte di legge arrivate all’esame delle commissioni originariamente presentate dalla Giunta regionale, la prima per l’individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti e la seconda per la semplificazione amministrativa.
Brenda Barnini e Alessandro Capecchi