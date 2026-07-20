www.controradio.it Tramvia Firenze: posa della prima pietra per la linea Leopolda-Piagge Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Posa della prima pietra oggi per i lavori della linea 4.1 della tramvia Leopolda-Piagge a Firenze. “E’ un intervento che è molto sentito dai cittadini che da tempo aspettavano un collegamento con una zona strategica della città e importante come questa”, spiega la sindaca Sara Funaro, presente questa mattina in via del Camposanto. “Oggi iniziamo con tutta la parte delle opere propedeutiche, la parte della cantierizzazione, per poi andare avanti con con il cronoprogramma”. Una linea, ricorda Funaro, che permetterà in 21 minuti di collegarsi “praticamente dal centro della città alla zona più estrema del Quartiere 5, per cui una risposta vera di mobilità sostenibile per i nostri cittadini”. L’obiettivo è terminare i lavori nell’arco di due anni e mezzo. “Sono i tempi che ci hanno dato i tecnici”, sicuramente “è una linea che ha un impatto sulla mobilità molto minore rispetto alla linea per Bagno a Ripoli e a quella che costruiremo per per Rovezzano-Campo di Marte. Ovviamente il monitoraggio sarà costante, ma con un impatto minore per i cittadini”. Dalle Piagge poi la linea 4 dovrebbe proseguire verso Campi Bisenzio. “Le interlocuzioni con il ministero delle Infrastrutture e con i nostri tecnici sono costanti, per cui mi auguro che si possa arrivare a un risultato”.

AUDIO: FUNARO, ASS. GIORGIO