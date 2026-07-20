Anche a Firenze il caso della condanna al gioielliere Mario Roggero diventa terreno di azione politica. Il centrodestra si mobilita per chiedere la grazia all’imprenditore condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga e rilancia il tema della legittima difesa, con una manifestazione unitaria in piazza Strozzi e una proposta di legge che porta anche la firma del senatore eletto in Toscana Claudio Borghi.
Caso Mario Roggero, anche a Firenze il centrodestra chiede la grazia e rilancia la legittima difesa
/
RSS Feed