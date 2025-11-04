www.controradio.it Toscana: stranieri sono 12% della popolazione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:33 Share Share Link Embed

Da 424.066 stranieri residenti a 439.789. Aumenta per il terzo anno consecutivo l’immigrazione in Toscana: dopo il +2,1% del 2022 e dell’anno successivo, infatti, nel 2024 la popolazione straniera è salita di un ulteriore 3,7%, una quota corrispondente a quasi 16 mila persone, almeno stando ai dati provvisori diffusi dall’Istat nel corso dell’anno.

Il dossier statistico sull’Immigrazione, con i dati della Toscana, è stato presentato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed è stato realizzato dal Centro Studi e Ricerche Idos, punto di riferimento nazionale per l’analisi dei fenomeni migratori in Italia e nelle diverse regioni.

NE ABBIAMO PARLATO CON ANNAMARIA ROMANO, segreteria CGIL Regionale