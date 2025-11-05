Mercoledì 5 novembre 2025, alle 21:00, presso il Cinema Alfieri (via dell’Ulivo 8, Firenze), Dalla Flotilla al movimento?, un confronto con Donatella Della Porta, Marco Revelli, Saverio Tommasi, Denise Torsello e Paolo Pezzati, organizzato da Firenze Città Aperta in collaborazione con Mediterranea Firenze.
Prof.ssa Donatella Della Porta autrice di Guerra all’antisemitismo? Il panico morale come strumento di repressione politica e I partiti politici (Altreconomia, 2024)
Firenze: “Dalla Flotilla al movimento?”
/
RSS Feed